المملكة تشارك في المنتدى الاقتصادي البولندي

شاركت المملكة ممثلة بالمشرف العام على الإدارة العامة للأبحاث والرؤى الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط، الدكتور ياسر فقيه، في المنتدى الاقتصادي البولندي، المقام في بولندا خلال الفترة 5 إلى 7 سبتمبر، في جلسة بعنوان "الديون القديمة، آفاق جديدة – اقتصاد المستقبل".

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واستعرض الدكتور ياسر فقيه خلال الجلسة، حالة الاقتصاد العالمي ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا تطلع المملكة إلى تعظيم المنافع الاقتصادية والازدهار للجميع.

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