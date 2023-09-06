لجنة الحكام تعقد الاجتماع الدوري الأول لحكام الدوري السعودي للمحترفين

تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الخميس، الاجتماع الدوري الأول للحكام الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" 2023 - 2024.

يقام الاجتماع الدوري الأول على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري بعنيزة بمنطقة القصيم.

لجنة الحكام تعقد غدًا اجتماعها الدوري الأول هذا الموسم مع حكام @SPL في القصيم. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 6, 2023

يشهد الاجتماع الدوري في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة من 1 - 5 من دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.

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في المقابل تشهد الفترة المسائية تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية.

يذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة الحالات التحكيمية، والوقوف على أبرز الملاحظات في الجولات السابقة لتلافيها في الجولات القادمة.