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لجنة الحكام تعقد الاجتماع الدوري الأول لحكام الدوري السعودي للمحترفين

6 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الخميس، الاجتماع الدوري الأول للحكام الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" 2023 - 2024.

يقام الاجتماع الدوري الأول على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري بعنيزة بمنطقة القصيم.

يشهد الاجتماع الدوري في يومه الأول مراجعة للحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة من 1 - 5 من دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى محاضرات في بعض الجوانب المتعلقة بقانون كرة القدم.

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في المقابل تشهد الفترة المسائية تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية.

يذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة الحالات التحكيمية، والوقوف على أبرز الملاحظات في الجولات السابقة لتلافيها في الجولات القادمة.