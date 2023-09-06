أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات.

تنطلق منافسات البطولة شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 16 فريقا، قُسموا على مستويين بحيث يكون في كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي.

ويضم المستوى الأول أندية دوري الدرجة الممتازة؛ النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية.

فيما يضم المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى؛ البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم، الأمل، حيث ستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب ابتداءًا من دور ثمن النهائي.

وجرت مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي للموسم الرياضي 2023 / 2024، اليوم، بحضور ممثلي الأندية المشاركة بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الرياض.

واعتمد الاتحاد السعودي الجوائز المالية لكأس الاتحاد السعودي حيث سيحصل بطل البطولة على 750,000 ريال، وصاحب المركز الثاني 500,000 ريال، والمركز الثالث 200,000 ألف ريال.

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وأشارت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد إلى أن إقامة كأس الاتحاد السعودي للسيدات يُمثل خطوة مهمة هامة ضمن خطط التطوير لكرة القدم النسائية، حيث أن زيادة عدد المباريات خلال الموسم هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع المهارات الفنية اللاعبات وزيادة التنافسية بين الفرق.

وأوضحت أن نجاح الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى في موسمه الأول ساعد في تسريع بقية الخطوات التي تهدُف لتطوير كرة القدم النسائية، متمنية التوفيق لكل الأندية المشاركة في كأس الاتحاد السعودي للسيدات.