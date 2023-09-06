تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وجاء في البيان أن عبدالله بن سهاج بن شبيب العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ أقدم على قتل علي بن عيدان بن معزي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين في ظهره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما.

اقرأ أيضاً:

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن سهاج بن شبيب العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأربعاء بتاريخ 21 / 2 / 1445هـ الموافق 6 / 9 / 2023م بالمنطقة الشرقية.