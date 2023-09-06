“الخريجي”: المملكة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 95 مليار دولار خلال 70 عاماً

كشف المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية، عن تقديم المملكة 95 مليار دولار قيمة مساعدات في سبيل خدمة القضايا الإنسانية على مدار 70 عامًا، استفادت منها 160 دولة حول العالم.

جاء ذلك، خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ 160 لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي شارك فيه نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وفي كلمته شدد على موقف المملكة المُدرك لأهمية السلام في الشرق الأوسط، كونه الخيار الاستراتيجي للدول العربية، وأهمية تشجيع الإسراع في التفاوض للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشريعة الدولية ومبادرة السلام العربية.

المملكة تدين الاعتداءات الإسرائيلية

وأعرب نائب وزير الخارجية، عن إدانة المملكة للاعتداءات والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوض عملية السلام.

وتطرق إلى موقف المملكة من عودة سوريا إلى محيطها العربي، مؤكدا أنه سيسهم إيجاباً في جهود حل الأزمة فيها، ويعيد الاستقرار لسوريا والمنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود المبذولة؛ للتواصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها، وبما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

كما أعرب عن مطالبة المملكة بخروج القوات الأجنبية والمليشيات المسلحة من الأراضي السورية، لما تمثله من خطر على مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها.

المملكة تدعو لمواصلة التصدي لآفة الإرهاب

وفيما يخص السودان، أكد نائب وزير الخارجية، أن المملكة تعرب عن قلقها البالغ حيال توقف المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، يمهد للعودة إلى الحوار السياسي ويجنب الأشقاء في السودان ويلات الحروب التي تقوده نحو نفق مظلم لا يستحقه الشعب السوداني الشقيق.

كما أكد دعوة المملكة للمجتمع الدولي، من أجل تكثيف الجهود في سبيل ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من انتشار أسلحة الدمار الشامل، لما لذلك من آثار سلبية على استقرار المنطقة وازدهارها.

ونوه بضرورة مواصلة العمل الحثيث للتصدي لآفة الإرهاب التي ألحقت الكثير من الأضرار بالدول العربية وشعوبها، مشدداً في هذا الإطار على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتطرف.

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