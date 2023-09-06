الأمم المتحدة تخصص 125 مليون دولار لعمليات الإغاثة في 14 دولة

كشف منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 125 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتمويل عمليات الإغاثة غير الممولة بشكل كاف في 14 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط.

وسيساعد تخصيص الأموال من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ في توسيع نطاق المساعدات في عدد من الدول والمناطق منها أفغانستان واليمن ومالي وفلسطين المحتلة وفنزويلا وهايتي، كما سيدعم ذلك التمويل المساعدات المقدمة للاجئين في بنجلاديش وأوغندا.

احتياجات التمويل تخطت 55 مليار دولار

وتخطت احتياجات التمويل الإنسانية الدولية هذا العام 55 مليار دولار، إلا أنها لم تتلق سوى 30% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب لدعم ملايين المحتاجين بأنحاء العالم.

ويهدف الصندوق، الذي أنشأته الجمعية العامة عام 2005، إلى تمكين عمال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة عندما تقع الأزمات في أي مكان بالعالم.

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