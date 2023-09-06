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رسميًا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو

6 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

أعلن نادي التعاون السعودي رسميًا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

وانضم بيدرو لصفوف التعاون قادمًا من نادي الوحدة الإماراتي.

وقال التعاون في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي جواو بيدرو لاعب نادي الوحدة الإماراتي حتى عام 2025".

وتعاقد التعاون مع المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا بعد رحيل مهاجمه المخضرم لياندر تاوامبا لصفوف نادي الأخدود.

وانضم بيدرو للوحدة الإماراتي منذ صيف 2021 قادمًا من صفوف الظفرة.

ويتقاسم التعاون مع الهلال صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 13 نقطة بعد مرور 5 جولات.