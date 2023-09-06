رسميًا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو

أعلن نادي التعاون السعودي رسميًا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

وانضم بيدرو لصفوف التعاون قادمًا من نادي الوحدة الإماراتي.

بـيـدرو وصــل 🛬 الرجاء من السادة الذئاب فك الأحزمة 🤩💛#WELCOME_JOAO_PEDRO pic.twitter.com/CSSccSd9f9 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 6, 2023

وقال التعاون في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي جواو بيدرو لاعب نادي الوحدة الإماراتي حتى عام 2025".

✍️| أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي #جواو_بيدرو لاعب نادي الوحدة الإماراتي حتى عام 2025م.#WELCOME_JOAO_PEDRO pic.twitter.com/ZQM6fxX6XN — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 6, 2023

وتعاقد التعاون مع المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا بعد رحيل مهاجمه المخضرم لياندر تاوامبا لصفوف نادي الأخدود.

وانضم بيدرو للوحدة الإماراتي منذ صيف 2021 قادمًا من صفوف الظفرة.

ويتقاسم التعاون مع الهلال صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 13 نقطة بعد مرور 5 جولات.