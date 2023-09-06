إقبال على فعاليات “سوق المزارعين” بحديقة المشهد بأبها

شهدت فعاليات سوق المزارعين المقامة في حديقة المشهد بأبها، اليوم، إقبالًا من المواطنين، فيما تتواصل الفعاليات لمدة 5 أيام.

وانطلقت الفعالية التي تنظمها هيئة فنون الطهي، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، وتستهدف دعم المزارعين المحليين وتسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير، وتحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، وسط بيئة منظمة ومهيأة وجاذبة.

عرض لبيع الفاكهة المحلية

وتتضمَّن الفعالية منصات عرض لبيع الفاكهة المحلية، وبيع المأكولات والمشروبات المصنوعة من الفاكهة المحلية، ومسرحاً لتقديم العروض الموسيقية طيلة مدة الفعالية، وركناً للخط العربي، إلى جانب منطقة لأنشطة الأطفال والرسم على الوجه.

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