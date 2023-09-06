“الاتصالات والفضاء” تطلق النسخة الثانية من جائزة الابتكار التعاوني

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة الثانية من جائزة الابتكار التعاوني والتي ستُمنح لأفضل 4 منتجات تقنية مبتكرة.

وبحسب بيان للهيئة، يبدأ التسجيل للنسخة الثانية من جائزة الابتكار التعاوني ابتداء من السادس من سبتمبر وحتى الحادي عشر من سبتمبر، والتي ستُمنح لأفضل 4 منتجات تقنية مبتكرة بالتعاون بين مزودي الخدمة والمستخدم النهائي، بهدف تشجيع مزودي الخدمات لابتكار منتجات بالتعاون مع المستخدم النهائي، وتمكين المنتجات التقنية المحلية، إلى جانب دعم المنتجات التقنية المحلية للمنافسة عالميا.

مساران للتحدي

وأوضحت الهيئة أن التحدي ينقسم إلى مسارين، يتمثل الأول في المنتجات التي تبتكر بالتعاون بين مزودي الخدمة والجهات الحكومية، والثاني للمنتجات التي تبتكر بالتعاون بين مزودي الخدمة والشركات العالمية، كما بينت أن المشاركة في الجائزة تتطلب عددا من الشروط منها تسجيل الشركة في منصة تك، وأن تكون شركة مملوكة بأغلبية سعودية، وامتلاك مزود الخدمة للكود المستخدم في برمجة المنتجات، وبراءة الاختراع، إضافة إلى عدد من المعايير الأخرى.

موعد تقديم الجائزة

وأشارت الهيئة أن الجائزة ستقدم للفائزين خلال النسخة الثالثة من منتدى التقنية الرقمية الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، وتدعو المهتمين للتسجيل، عبر زيارة صفحة الجائزة على موقعها الإلكتروني.

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