القوات الجوية السعودية تقدم عروضًا احترافية بمعرض أثينا للطيران

قدمت القوات الجوية الملكية السعودية، عروضًا جوية احترافية بطائرتين من نوع تايفون وطائرات فريق الصقور السعودية، وذلك خلال مشاركتها في معرض أثينا الدولي للطيران 2023.

وأوضح قائد فريق الصقور السعودية المقدم طيار محمد بن عبدالله الفارس، أن مشاركة القوات الجوية تضمّنت عروضًا جوية احترافية بطائرات فريق الصقور السعودية.

مستوى عالي لمهارات الطيارين السعوديين

وقال "الفارس": قدمت طائرتا التايفون عروضًا جوية انفرادية، وأظهروا من خلالها المستوى العالي لقدرات ومهارات الطيارين السعوديين.

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