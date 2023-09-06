الأخضر يقلب الطاولة على منغوليا بثلاثية في تصفيات كأس آسيا 23

حقق المنتخب الوطني تحت 23 عاماً، فوزًا مثيرًا على نظيره المنتخب المنغولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

أقيمت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا (قطر 2024).

نهاية المباراة |

🇸🇦 السعودية 3 - 1 منغوليا 🇲🇳

أخضر "تحت 23 عامًا" يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بتحقيق العلامة الكاملة 😍🔥!#الطريق_إلى_باريس | #AFCU23 pic.twitter.com/O9CHCNTGba — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 6, 2023

تقدم منتخب منغوليا بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.

قبل أن يرد الأخضر بثلاثة أهداف جاءت في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، عن طريق عبد الله رديف الذي سجل هدفين في الدقيقتين 87 و90+9.

وأضاف محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 90+13 من عمر المباراة.

استهل المنتخب الوطني بهذه النتيجة مشواره للدفاع عن اللقب، بانتصار ثمين على منغوليا، ليتزعم صدارة المجموعة العاشرة، بأول 3 نقاط.

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وجاء منتخبا لبنان وكمبوديا في الوصافة بنقطة واحدة، بينما تأتي منغوليا في المركز الأخير بلا نقاط.

وكان الأخضر قد توج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا (أوزبكستان 2022)، بعد الفوز على أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية.