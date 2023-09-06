إحباط ترويج 52 كيلو جرامًا من مادة الحشيش بسراة عبيدة

احبط مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، عملية ترويج 52 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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