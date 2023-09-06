الأخبار المحلية

إحباط ترويج 52 كيلو جرامًا من مادة الحشيش بسراة عبيدة

6 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

احبط مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، عملية ترويج 52 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

تهريب الكبتاجون 2
تهريب الكبتاجون 2

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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