تقارير: ثورجان هازارد سينتقل من دورتموند إلى أندرلخت

كشفت تقارير إعلامية ألمانية، الأربعاء، عن انتقال البلجيكي ثورجان هازارد من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أندرلخت البلجيكي، بعد اجتيازه الفحص الطبي.

ويأتي انتقال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بعد غلق باب الانتقالات في ألمانيا، فيما لا يزال باب الانتقالات في بلجيكا مفتوحا حتى مساء اليوم الأربعاء.

ويُنتظر أن يكون مقابل الانتقال نحو أربعة ملايين يورو.

وكان هازارد انتقل إلى دورتموند في، 2019 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل نحو 25 مليون يورو.

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وخاض اللاعب 123 مباراة رسمية مع دورتموند، ولكنه شارك في الموسم الحالي لمدة ست دقائق فقط في أربع مباريات.

ولم يكن هازارد ضمن صفوف الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 / 2 مع هايدنهايم مطلع الأسبوع الحالي.