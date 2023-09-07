مجلس الصحة الخليجي يعقد اجتماع الهيئة التنفيذية في دورتها 97

عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعًا لأعضاء الهيئة التنفيذية في دورتها الـ97، وذلك يومي 6 و 7 من سبتمبر الجاري، في مقر المجلس بالرياض.

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وناقش الاجتماع المساعدة على تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون، ضمن المرتكزات الرئيسة للمجلس والمتمثلة في الوقاية، التوعية، التطوير، الدعم الصحي.

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كما بحث الأعضاء عددًا من مشروعات المجلس والمركز الخليجي للوقاية لعام 2024م، بالإضافة إلى تدشين مخرجات عدد من الدراسات الصحية الخليجية المشتركة المنجزة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

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