الأردن يدين فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، فتح دولة بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي في بيان إن "فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وشدد على أن "أية إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني، باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني"، مبينا أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".