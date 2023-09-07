أوكرانيا تعلن تدمير 25 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد

أعلن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة روسية من طراز (شاهد-136/131) ليل الأربعاء.

وقالت القوات الأوكرانية، إن روسيا شنت هجومًا بالطائرات المسيرة استهدفت خلاله منطقتي سومي وأوديسا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة القتالية من طراز (شاهد-136/131) من الاتجاهات الشمالية والجنوبية الشرقية والجنوبية.

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وأشارت القوات الأوكرانية، إلى أن القوات الجوية بالتعاون مع الدفاعات الجوية لقوات الدفاع الأوكرانية دمرت 25 طائرة مسيرة روسية من طراز (شاهد-136/131)، أثناء الهجوم الروسي.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في بعض المناطق في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم الخميس.