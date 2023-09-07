غوتيريش يحذر دول مجموعة الآسيان من الفوضى المناخية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، من أن العالم يشهد أزمة مناخية، وحث قادة دول جنوب شرق آسيا على اتخاذ إجراء عاجل لخفض الانبعاثات ودعم التنمية النظيفة.

ووصف غوتيريش الثلاثة شهور الماضية بأنها "صيف الغليان" مشيرًا إلى أنها كانت رسميًا الأكثر حرارة على الإطلاق، ما يظهر الحاجة لطموح وتضامن أكبر لمواجهة التغير المناخي.

اقرأ أيضًا: غوتيريش: الانهيار المناخي بدأ

وقال خلال قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا والهند واستراليا ونيوزيلندا في العاصمة الإندونسية جاكرتا: "مازال يمكننا تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية. ولكن الوقت ينفد، ليس لدينا دقيقة لنضيعها".

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة هذا العام أجندة التسريع، التي تطلب من الدول المتقدمة الوصول لصفر انبعاثات خلال عام 2040، والاقتصاديات الناشئة بحلول عام 2050.

العام الأكثر حرًا على الإطلاق

وأظهرت بيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن الثلاثة أشهر الماضية كانت الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1940، حيث بلغ معدل الحرارة العالمية في 3 أشهر الأخيرة أعلى مستوى له لحد اليوم.

ورجح "كوبرنيكوس" أن يكون عام 2023 العام الأكثر حرًا على الإطلاق.

الانهيار المناخي بدأ

بدوره علق غوتيريش، على تقرير كوبرنيكوس، قائلاً إن الانهيار المناخي بدأ، مشيرًا إلى أن العلماء يحذرون منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري.

اقرأ أيضًا: الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد دون ترخيص

وقال غوتيريش، إن كوكبنا شهد موسم غليان حيث كان الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق، مضيفا أن المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض، وأن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب تسارع وتيرة اتخاذ إجراءات.