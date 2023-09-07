مدرب النصر يحسم مصير خالد الغنام

حسم البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، مستقبل خالد الغنام، لاعب الفريق، قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية في السعودية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الخميس، طلب كاسترو عدم خروج خالد الغنام، بنظام الإعارة أو الانتقال خلال السوق الصيفي الذي يغلق اليوم.

يأتي ذلك مع اهتمام عدد من أندية دوري روشن للمحترفين بالحصول على خدمات اللاعب الدولي السابق.

وجاء قرار كاسترو بناءً على احتياجه الفني خلال منافسات الموسم، خصوصًا مع تداخل البطولات التي يشارك فيها النصر، يتقدمها روشن ودوري أبطال آسيا وكأس الملك.

من جانبه، يرغب الغنام في البقاء داخل قلعة "العالمي"، وعدم الخروج في النافذة الصيفية.

وكان الغنام انضم إلى صفوف النصر نهاية يناير 2020 قادمًا من القادسية بعقد يمتد خمسة مواسم.

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في دوري روشن للمحترفين يغلق أبوابه مساء اليوم الخميس.