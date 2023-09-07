الأمن الغذائي توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة حفظ النعمة الأهلية

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي ممثلةً في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء "لتدوم" اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة حفظ النعمة الأهلية.

وقعت الاتفافية في مقر الهيئة في الرياض، برعاية محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، وبحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير. ووقع الاتفاقية نائب المحافظ لشؤون الحبوب والمشرف العام على استراتيجية الأمن الغذائي محمد بن إبراهيم الفوزان والأمين العام لمؤسسة حفظ النعمة الأهلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

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وقالت الهيئة العامة للأمن الغذائي، في بيان لها، إن الاتفاقية تأتي في إطار توحيد وتكامل الجهود في قطاع حفظ النعمة، ولتوسيع العمل التشاركي في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وتعزيزاً للدور المهم الذي تقوم به كل من مؤسسة حفظ النعمة والهيئة العامة للأمن الغذائي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

بدوره أشاد الفارس بالدور المهم الذي تقدمه مؤسسة حفظ النعمة الأهلية في حفظ النعم وتأصيل القيم والممارسات المجتمعية في الحد من الهدر، مشيراً إلى أن المؤسسة تخطوا خطوات ثابته وواعدة نحو الهدف المرجو في تقليل نسبة الهدر في المملكة.