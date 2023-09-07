بقيادة رونالدو.. البرتغال تسعى لمواصلة انطلاقتها المميزة في تصفيات “يورو 2024”

يسعى منتخب البرتغال إلى مواصلة انطلاقته المميزة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).

ويخرج منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب سلوفاكيا غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة للتصفيات، التي تشهد أيضا لقاءين آخرين، حيث تلعب لوكسمبورج مع ضيفتها أيسلندا، والبوسنة والهرسك ضد منتخب ليشتنشتاين.

ويتصدر المنتخب البرتغالي جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بالعلامة الكاملة بعد انتصاره في الجولات الأربع الأولى، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.

ويحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخبا أيسلندا والبوسنة والهرسك في المركزين الرابع والخامس على الترتيب بثلاث نقاط، بينما يقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في لقاءاته الأربعة الأولى.

ويأمل منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في التقدم خطوة أخرى نحو التأهل لكأس الأمم الأوروبية التي توج بها عام 2016.

وخلال لقاءاته الأربعة التي خاضها في المجموعة حتى الآن، أحرز منتخب البرتغال 14 هدفا، دون أن يتلقى أي هدف، حيث بدأ مشواره بالفوز 4 / صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين، قبل أن يسحق مضيفه لوكسمبورج بسداسية بيضاء بالجولة الثانية في مارس الماضي.

وفي يونيو الماضي، تغلب منتخب البرتغال 3 / صفر على ضيفه منتخب البوسنة، ثم اجتاز عقبة مضيفه منتخب أيسلندا بهدف نظيف، ليصبح على مشارف الصعود لأمم أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه والثامنة على التوالي.

وحقق منتخب البرتغال 3 انتصارات على حساب منتخب سلوفاكيا خلال 4 مواجهات بين المنتخبين، حيث أحرز خلالها 7 أهداف في شباك منافسه، الذي سجل لاعبوه هدفا وحيدا فقط.