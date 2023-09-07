الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: 22% نمو بإيرادات الجمعيات الأهلية في 2022

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم الخميس، تقريرًا عن أبرز مؤشرات الأداء للجمعيات الأهلية لعام 2022م.

واستعرض التقرير دراسة لأداء 1,125 جمعية أهلية حول المملكة من خلال تحليل القوائم المالية للجمعيات الأهلية وتتبع إيراداتها المحققة وأبرز المكاسب، إضافة إلى المصاريف وأوجه الإنفاق.

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وأوضح التقرير الصادر من المركز، عدد من المحاور، أبرزها مؤشرات الإيرادات والمصاريف للجمعيات الأهلية وحصة التبرعات ودرجات الحوكمة، والإنفاق السنوي للجمعيات الأهلية، حيث حققت الجمعيات الأهلية في عام 2022 نموًا بالإيرادات والمكاسب بنسبة 22 % مقارنة بالعام المالي 2021م، وكان للتبرعات النقدية النصيب الأكبر منها بـ 45 % من إجمالي الإيرادات والمكاسب لنفس العام الحالي.

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كما شهد عام 2022م زيادة بالتبرعات النقدية بنسبة 16 % عن عام 2021م، وجاءت منطقة الحدود الشمالية كأعلى نسبة نمو مقارنة بباقي المناطق، حيث بلغت نسبة النمو 51 % تليها منطقة مكة المكرمة ونجران.

فيما سجلت الجمعيات الأهلية في عام 2022م نموًا إيجابيًا في إجمالي المصاريف بنسبة 40 % مقارنة بالعام السابق، وكانت الزيادة في صرفها على البرامج والأنشطة والتي تشكل بدورها نسبة 74% من إجمالي المصاريف لعام 2022م.

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وتأتي أبرز المناطق التي سجلت ارتفاع في مصاريف البرامج والأنشطة لعام 2022م مقارنة بالعام السابق، منطقة جازان، ومنطقة الرياض، ومنطقة حائل على التوالي.

واستعرض التقرير درجات الحوكمة للجمعيات الأهلية، وهي مستوى امتثال الجمعيات الأهلية بالأنظمة والتشريعات المعتمدة الصادرة من المركز والجهات المختصة وقياس مستوى الشفافية واستعدادها للإفصاح عن بيانتها وإنجازاتها لأصحاب المصلحة، وجاءت منطقة جازان بمعدل 93,5 % كأعلى نسبة امتثال بالأنظمة واللوائح.

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