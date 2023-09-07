بدء التسجيل لحضور أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 في الرياض

فتحت وزارة الطاقة باب التسجيل لحضور فعاليات "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023"، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وينظم "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023" خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445 هـ، الموافق 8 إلى 12 أكتوبر 2023م، في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض.

وتستقبل الفعاليات المشاركين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين من دول العالم. سيشهد الحدث مشاركة صناع السياسات، والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة، ومؤسسات الأعمال، والشباب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

فعاليات ومسارات أسبوع المناخ

وتتمحور فعاليات الأسبوع حول استعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ اتفاقية باريس، وذلك ضمن عملية التقييم العالمي التي ستشهدها الدورة الثامنة والعشرون للاجتماع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP28).

التسجيل متاح الآن لحضور أسبوع المناخ #MENAClimateWeek بالشراكة مع @UNFCCC، نسعد بالترحيب بضيوفنا من كل أنحاء العالم لاستكشاف فرص توحيد الجهود في مواجهة التغير المناخي. رابط التسجيل: https://t.co/GjqzVjFRr1#MENACW2023 #ClimateAction pic.twitter.com/FTSE3JUc4q — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 6, 2023

ويتضمن البرنامج عقد جلسات وزارية، واجتماعات طاولة مستديرة، وقمةً للشباب، تتركز جميعها حول أربعة مسارات رئيسة، تهدف إلى تقديم رؤية واضحةٍ ستكون عُنصراً جوهرياً في عملية التقييم العالمي.

وتشمل المسارات، أنظمة الطاقة والصناعة؛ والمدن والمستوطنات الريفية والحضرية والبنية التحتية والنقل؛ والأرض والبحار والغذاء والماء؛ والمجتمعات والصحة والمعيشة والاقتصادات.

هدف البرنامج

ويهدف برنامج "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023" إلى التنوع في المشاركات من خلال الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى، والحوارات على مستوى الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الفعاليات الجانبية الفنية المصاحبة وورش العمل، إضافة إلى توفير فرص التواصل والتفاعل الفعّال وبناء الشراكات، كما يضم معرضًا تنظمه المملكة لاستعراض جهودها ومبادراتها بصفتها الدولة المضيفة.

وأتاحت وزارة الطاقة إمكانية التسجل للراغبين في حضور "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023" عبر الرابط: https://indico.un.org/event/1005213/