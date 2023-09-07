تغذية المخزون الجوفي بأكثر من 29 مليون متر مكعب بمنطقة تبوك

أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 22 سداً لحصاد مياه الأمطار بسعة تخزينية تتجاوز الـ ( 29,813,952م³ )، حيث تضم محافظة ضباء 6 سدود، ومحافظة الوجه 8 سدود، و6 سدود في الهجر والقرى التابعة لمدينة تبوك، إلى جانب سد وادي عفال بمحافظة حقل بطاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون م³، وآخر في سمين بمحافظة أملج بطاقة إستيعابية تتجاوز الـ 177 ألف متر مكعب.

تغذية المخزون الجوفي

وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بإنشاء السدود وبنائها في مختلف المدن والمحافظات والمراكز والقرى , لما تشكله وتؤديه من دور رئيس في تغذية المخزون الجوفي لتلك الأماكن بالمياه، وتوفير مياه الشرب والحفاظ على الممتلكات والأرواح، إضافة لدورها الحيوي فى دعم مصادر المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

وراعت الوزارة في بناء تلك السدود اتساعها وما تشمله من أهمية، إلى جانب وقوعها ضمن المناطق التي يتخللها العديد من الأودية التي غالباً تنصرف مياهها إلى البحر أو الصحاري، لتقابل ذلك التدفق ببناء السدود لتحقيق أقصى الاستفادة من المياه الواردة إليها ومنها :- سد وادي شرما ووادي عينونه وأشواق ووادي شغب التي تبلغ طاقتها التخزينية مجتمعةً (4,243,383م³ ).

كما قامت ببناء السدود في وادي داما وادي الجزل والبليطيح ووادي أبو القزاز ووادي الخرار ووادي الكر و النابع، ووادي الزريب ووادي رحيب ووادي تلاع الأوسط، إلى جانب وادي تلاع الشمالي ونعام ووادي ضم وضبعان ووادي ضحكان ووادي النجد بطاقة تخزينية تفوق الـ 23 مليون م³.

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