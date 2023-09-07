كولو مواني: على استعداد للتضحية بحياتي من أجل باريس سان جيرمان

أكد المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني، البالغ 24 عاماً، أهمية ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي بالنسبة له، وأنه على استعداد للتضحية بحياته من أجل مصلحة الفريق.

وضغط كولو مواني بقوة في اتجاه الرحيل من إنتراخت فرانكفورت الألماني إلى سان جيرمان الفرنسي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية مباشرة، وذلك من خلال إضرابه عن التدريب.

وقال اللاعب في تصريحات إلى قناة ناديه التلفزيونية: "سأكون على استعداد للموت من أجل قميص النادي"، مشيرا إلى أنه يعلم جيدا بأن النادي يرغب في الفوز بالكثير من البطولات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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وقبل غلق باب الانتقالات مباشرة، انتقل كولو مواني إلى سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو للنادي الألماني، فيما أبدى مشجعو إنتراخت عدم رضاهم عن هذه الصفقة.

وقال كولو مواني: "إنني في غاية السعادة، وفخور للغاية بتواجدي هنا.. سان جيرمان هو النادي الذي شجعته منذ طفولتي... إنني الآن في مدينتي. ولهذا، أردت بذل كل ما باستطاعتي لأكون هنا".

وأضاف: "من الجيد دائما أن تعود إلى جذورك، وأن تحاول الوصول لأبعد ما يكون مع النادي الذي تحبه".

وينتظر كولو مواني انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي لبدء مشاركاته مع سان جيرمان في المباريات من خلال المواجهة المرتقبة مع نيس في 15 سبتمبر الجاري.

وقال اللاعب: "إنني في غاية الشغف... لا يمكنني الانتظار حتى ألعب بهذا القميص".