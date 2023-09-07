أخبار الرياضة

النصر يضم الحارس النجار من التعاون

7 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الحارس راغد النجار
الحارس راغد النجار

أعلن نادي النصر لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الحارس راغد النجار قادما من التعاون وذلك في عقد يمتد حتى 2026.

ونشر النادي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر صورة للحارس مصحوبة بتعليق "حارس المنتخب السعودي راغد النجار نصراوي حتى عام 2026".

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للتعاقد.

ولعب راغد (26 عاما) ضمن صفوف الأهلي السعودي قبل أن ينضم للشباب ثم الفيصلي ومنه للوحدة قبل ان ينضم للتعاون في موسم 2022-2023.

والنجار هو أحدث صفقات النصر الذي أجرى صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني والمدافع الإسباني إيمريك لابورت لينضم كل هؤلاء للقائد كريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من خمس جولات بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة الهلال والتعاون.

اقرأ أيضا:

مدرب النصر يحسم مصير خالد الغنام