النصر يضم الحارس النجار من التعاون

أعلن نادي النصر لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الحارس راغد النجار قادما من التعاون وذلك في عقد يمتد حتى 2026.

ونشر النادي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر صورة للحارس مصحوبة بتعليق "حارس المنتخب السعودي راغد النجار نصراوي حتى عام 2026".

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للتعاقد.

حارس المنتخب السعودي راغـد النجّـار نصـراوي 💛

حتى عام 2026م 🤩 pic.twitter.com/bBMLuLERZ3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2023

ولعب راغد (26 عاما) ضمن صفوف الأهلي السعودي قبل أن ينضم للشباب ثم الفيصلي ومنه للوحدة قبل ان ينضم للتعاون في موسم 2022-2023.

والنجار هو أحدث صفقات النصر الذي أجرى صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني والمدافع الإسباني إيمريك لابورت لينضم كل هؤلاء للقائد كريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من خمس جولات بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة الهلال والتعاون.

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