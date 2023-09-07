القبض على مقيم لترويجه مادتي الميثامفيتامين والهيروين بالرياض

استطاعت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والهيروين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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