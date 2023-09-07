التعاون يضم الحارس الوحيمد على سبيل الإعارة من الاتحاد

أعلن نادي التعاون لكرة القدم اليوم الخميس ضم الحارس صالح الوحيمد على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من منافسه الاتحاد حامل اللقب.

وكان التعاون، الذي يتقاسم صدارة الدوري مع الهلال بعد مرور خمس جولات على بداية الموسم، قد اعلن في وقت سابق اليوم انتقال حارسه راغد النجار إلى النصر.

وكتب النادي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أنهت إدارة النادي برئاسة سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع حارس مرمى نادي الاتحاد صالح الوحيمد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد" دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

✍️| أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع حارس مرمى نادي الاتحاد #صالح_الوحيمد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. pic.twitter.com/yiODXQTO7c — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023

وكان الاتحاد قد ضم الوحيمد (25 عاما) من النصر في عام 2021 في عقد يمتد لثلاثة مواسم قبل ان يعيره إلى نادي الخلود المنافس في دوري الدرجة الثانية السعودي مطلع هذا العام.

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