تايلاند تهزم لبنان بثنائية وتصعد لمواجهة العراق بنهائي كأس ملك تايلاند

أخفق منتخب لبنان في التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 2 أمام منتخب تايلاند، اليوم الخميس، في المربع الذهبي للمسابقة.

وافتتح المنتخب التايلاندي التسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بواسطة جهاد أيوب، لاعب منتخب لبنان.

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وفي الشوط الثاني، أحرز المنتخب اللبناني هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق باسل جرادي، غير أن تيراسيل دانجدا، سجل هدف الفوز لمنتخب تايلاند في الدقيقة 85، ليقوده نحو التأهل للنهائي.

وضرب منتخب تايلاند موعدا في المباراة النهائية مع منتخب العراق، الذي اجتاز عقبة منتخب الهند في وقت سابق اليوم.

وصعد المنتخب العراقي إلى النهائي بفوزه على نظيره الهندي 5 /4 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان بعد تعادلهما 2 / 2 في الوقت الأصلي.