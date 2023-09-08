إعصار يضرب أقصى جنوب البرازيل ويخلف 39 قتيلاً

لقي 39 شخصا على الأقل مصرعهم بالإضافة لفقدان سبعة آخرين نتيجة إعصار أدى لحدوث فيضانات بولاية ريو جراندي دو سول، في أقصى جنوب البرازيل.

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وأعلن حاكم الولاية حالة الكوارث العامة، كما ألغى عروضا على مستوى الولاية كانت ستنظم للاحتفال بيوم استقلال البرازيل.

وقالت حكومة الولاية في بيان لها اليوم الجمعة، إن الأمطار الغزيرة والناجمة عن الإعصار؛ أثرت على 80 مدينة وتركت أكثر من 2300 شخص بلا مأوى، كما أدت لنزوح أكثر من 3900 آخرين.

وأضافت الحكومة أن أغلب المفقودين من سكان بلدة موكوم الصغيرة، وهي إحدى أكثر المناطق تضررا من الفيضانات، كما سجلت مدن قريبة العديد من الضحايا، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأنهار والفيضانات التي اجتاحت المنازل.

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