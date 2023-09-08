ميسي: الكل يريد الفوز على الأرجنتين لأننا أبطال العالم

يرى ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ستكون شاقة للغاية وذلك بعدما استهل المنتخب الأرجنتيني حملته في التصفيات بالفوز على الإكوادور 1 / صفر.

وقال ميسي: " الكل يريد الفوز على الأرجنتين، والآن زادت الرغبة لأننا أبطال العالم".

وكتب ميسي على إنستجرام :"انتصار غالي للغاية لبدء هذا الطريق الجديد! شكرا لكم جميعا على دعمكم مرة أخرى".

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وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 77 من ركلة حرة. وقبل نهاية صفارة المباراة، خرج ميسي ودخل بدلا منه إيزيكويل بلاسيوس، لاعب باير ليفركوزن.

وقال ميسي، الذي انتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي لإنتر ميامي الأمريكي في الصيف :" كانت مباراة صعبة للغاية، بدنية للغاية. كنت متعبا بعض الشيء، ولكن انتابني شعور جيد".