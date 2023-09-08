نيمار: الدوري السعودي سيكون أفضل من الدوري الفرنسي

قارن البرازيلي نيمار، نجم الهلال، بين دوري روشن السعودي والدوري الفرنسي بعد رحيله عن فريق باريس سان جيرمان.

وكان نيمار انتقل إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، لكنه لم يلعب أي مباراة مع "الزعيم" حتى الآن بسبب معاناته من إصابة.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي مع منتخب البرازيل، أكد نيمار أن الدوري السعودي للمحترفين "ربما" أفضل من الدوري الفرنسي.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أعتقد أنه بالنظر إلى الأسماء الكبيرة التي ذهبت إلى الدوري السعودي، فأنا لن أتفاجئ إذا كان الدوري السعودي أفضل من الفرنسي".

وعندما سُئل عما إذا كان سعيدًا بانتقاله إلى السعودية، أجاب نيمار: "كرة القدم هي نفسها هناك، الكرة مستديرة، مثل أي مكان آخر".

وأكمل: "الدورات التدريبية مكثفة، لا يزال التعطش للفوز كبيرا، أريد الفوز بالألقاب مع الهلال".

وتابع: "ما يقوله الناس لا يهمني. قالوا إن الدوري الفرنسي ضعيف، لكنني عانيت أكثر هناك، الدوري السعودي سيكون مثيرًا للاهتمام وأنا متأكد من أنكم ستشاهدونه".

وأنهى صاحب الـ31 عاما تصريحاته قائلا: "نعم أنا بعيد عن الملاعب منذ فترة، لكن لعب كرة القدم يشبه الدراجة، لا يمكن أن تنساها أبدا".