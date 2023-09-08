رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن لتعزيز العلاقات الثنائية

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأسٍ وفدٍ من المجلس، وذلك تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ تلقاها من رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد بن محمد الصفدي.

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وسيعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الأردني؛ وجلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأعيان، وذلك لبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد رئيس مجلس الشورى، على العلاقات المميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفاً هذه العلاقات بالمتأصلة والوطيدة.

وأشار آل الشيخ، إلى أهمية الزيارات بين المجالس وما تحققه من حضور فاعل مع مختلف المجالس البرلمانية، في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

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