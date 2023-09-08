CD701.. شانجان تكشف عن سيارة فريدة يمكن تحويلها إلى شاحنة

كشفت علامة "شانجان" عن سيارة "CD701" الجديدة، تحت علامة “كيوان” الفرعية الجديدة.

هي عبارة عن مزيج بين سيارة الدفع الرباعي والشاحنة الصغيرة ومن المتوقع أن تنتج نسخة للطرق ستصل إلى خط الإنتاج في العام المقبل.

تم الكشف عن النموذج في المؤتمر البيئي لعلوم وتكنولوجيا السيارات Changan في تشونغتشينغ الصين، وقد يصل إلى السوق باسم "E0".

يتم دعمها بواسطة منصة السيارة الكهربائية الذكية SDA الخاصة بالشركة وتأخذ شكل 5 مقاعد، وهي عبارة عن سيارة دفع رباعي ذات تصميم أنيق وخط سقف مائل.

تصميم الواجهة الأمامية لسيارة CD701 بسيط نسبيًا مع مصابيح LED نهارية على شكل حرف C ومصابيح أمامية صغيرة. وهي مجهزة أيضًا بشاشة عرض، وتوجد أيضًا مصابيح LED إضافية على شكل D على المقعد الأمامي، تشبه في تصميمها مصابيح DRLs لسيارة VW T-Roc.

وتأتي السيارة بعجلات عملاقة أسفل أقواس مربعة، ولا نرى مقابض أبواب تقليدية، مع إضافة كاميرات جانبية عوضاً عن المرايا التقليدية، والمدهش هنا أن السيارة يمكن أن تتحول لشاحنة بيك أب بضغطة زر، ما يؤدي لسحب لوح الزجاج الخلفي فوق السقف وفتح خلفية السيارة.

بالنسبة للمقصورة فتشمل مواصفاتها لوحة قيادة مبسطة في تصميمها، مع شاشة معلومات ترفيهية كبيرة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، ومقود رياضي مسطح من الأسفل.