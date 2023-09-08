أمانة وغرفة نجران تناقشان سبل تعزيز التعاون

التقى أمين منطقة نجران، المهندس صالح الداغش بمقر الأمانة، أمس، رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة، بدر المعجل.

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وناقش اللقاء تعزيز التعاون بين الجهتين، ودورهما الرئيس في دعم قطاع الأعمال، وجذب المستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة نجران.

وأوضح الداغش أن منطقة نجران تتمتع ببيئة محفزة للاستثمار، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، كما أنها مهيأة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من المشروعات الاستثمارات المتنوعة بالمنطقة.

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من جهته أكد المعجل استعداد الغرفة للتعاون مع الأمانة فيما يخدم المواطن ويدعم العجلة الاقتصادية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى إلى إبراز الفرص الاستثمارية بنجران وذلك من خلال إقامة الملتقيات الاقتصادية، إلى جانب تسويق الفرص الاقتصادية داخل المنطقة من خلال مشاركات الغرفة داخل وخارج المملكة.

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