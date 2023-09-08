القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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