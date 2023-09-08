حضور تاريخي للسعودية.. ميركاتو 2023 الأكبر في كرة القدم

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية إبرام العديد من الصفقات الكبرى، حتى أصبح ذلك الميركاتو هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم تقريره عن الانتقالات الصيفية خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 1 سبتمبر /أيلول 2023، والتي استغلتها الأندية لتدعيم صفوفها لموسم 2023-2024.

ميركاتو 2023 الأكبر في تاريخ كرة القدم

وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن إجمالي إنفاق الأندية على الصفقات في الميركاتو الصيفي لعام 2023 وصل إلى مبلغ إجمالي يقدر بنحو 7.36 مليار دولار أمريكي، ليصبح الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وأضاف أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 47.2% مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2022، و26.8% مقارنة بالرقم القياسي السابق في عام 2019.

ووفقا للإحصائيات، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز كان الأعلى إنفاقًا على الصفقات بإجمالي رسوم بلغت 1.98 مليار دولار، في الوقت الذي أبرمت فيه الأندية 449 صفقة.

واحتل الدوري السعودي المرتبة الثانية من حيث الإنفاق، بإجمالي 875.4 مليون دولار أمريكي.

وتجاوز دوري روشن دوريات أوروبية، حيث احتل الدوري الفرنسي المركز الثالث بإنفاق (859.7 مليون دولار)، ويليه الدوري الألماني بإنفاق (762.4 مليون دولار)، والدوري الإيطالي بإنفاق (711.0 مليون دولار)، والدوري الإسباني بإنفاق (405.6 مليون دولار أمريكي).

ومن حيث المستفيدين، فإن الدوري الألماني احتل المركز الأول من حيث الإرادات، بواقع 1.11 مليار دولار من الرسوم المكتسبة، وهذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها أندية من اتحاد واحد أكثر من مليار دولار أمريكي في فترة انتقالات واحدة.

الدوريات الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023