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تركي آل الشيخ: نستهدف 12 مليون زائر في موسم الرياض 2023

8 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة المستشار تركي آل الشيخ، إن الهيئة تستهدف 12 مليون زائر خلال النسخة الرابعة من موسم الرياض الذي سينطلق في 28 أكتوبر المقبل.

وتوقع تركي آل الشيخ في تصريحات صحفية من 10 إلى 12 مليون زائر في هذا العام، مؤكدا أن الهيئة تستهدف أكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

وفي ما يتعلق بحفل افتتاح موسم الرياض 2023، قال تركي آل الشيخ إن "الافتتاح سيكون تاريخياً، لا مثيل له من قبل، وسنفاجئ العالم".

وأكمل: "المنجزات الحالية في السعودية تؤكد واقعية رؤية 2030.. وسنجتاز غالبية الأرقام المستهدفة قبل موعدها المحدد".

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