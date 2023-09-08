التعليم: لسنا الجهة التي تقرر سجن ولي الأمر المتغيب ابنه عن الدراسة

شرحت الدكتورة هيام العوفي، مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم تفاصيل قرار سجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوما دون عذر.

وأكدت أن وزارة التعليم ليست هي التي تقرر سجن ولي الأمر في حال غياب الطالب 20 يومًا، مشيرة إلى أن "وحدة حماية الطفل" هي التي تدرس الحالة وتعالجها وفق آليات محددة ومتدرجة وخاصة بكل حالة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": "هناك 3 فصول دراسية للطالب.. والذي يغيب في كل فصل سيعاني من نقص في المعارف والمهارات هيتراكم فقد التعليم.. ونحن يهمنا أن يكون الطالب في مقاعد الدراسة مسلح بالمعارف حتى يصبح إنسانا ناجحا".

وأضافت أنه في حال غياب الطالب 20 يومًا تتم دراسة حالته في إدارة التعليم بحضور ولي أمره، ويحال الطالب إلى الجهات والخدمات الداعمة، سواء نفسية أو اجتماعية أو مادية.

القرار وفقا لنظام حماية الطفل، والتعليم ليست هي التي تقرر السجن..

د. هيام العوفي - مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم تشرح تفاصيل قرار سجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوما دون عذر@haoufi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7pX7aiMJQG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 7, 2023

وأوضحت: "الغياب إنذار خطر مبكر.. وأول خطوة هي دراسة وضع الطالب.. حيث يحضر ولي الأمر بحضور الجهات الداعمة، ونعرف إذا كان يحتاج الطالب إلى معالجات نفسية أو دعم مالي".

وأكملت : "إذا كل هذه الأمور لم تفلح وتحققنا من وصول الطفل مرحلة الخطر الشديد.. تحال بعد ذلك لنظام حماية الطفل لأننا نعتقد أن الطفل في حالة إهمال والحالات مختلفة قد يكون خارج عن سيطرة الأسرة وقد تكون هناك أساب لا نعرفها".

وأضافت: "في حال تيقنت إدارة التعليم من وجود خطر على الطالب، تحال قضيته إلى وحدة حماية الأسرة وفقًا لنظام حماية الطفل، والتي بدورها تقوم بدراسة الحالة والتدرج في معالجتها".

وشرحت مراحل إشعار ولي الأمر بتغيب الطالب ثلاثة أيام والإجراءات التي تتخذ تجاه الطالب بالقول: "إذا كان غياب الطالب عن المدرسة من دون عذر تبدأ المدرسة بمعالجة المشكلة بالتدرج، مشيرة إلى أنه في حال غياب الطالب 3 أيام يصدر إنذار أول للطالب، ويتم تحويله إلى الموجه الطلابي لدراسة الحالة.