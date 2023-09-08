في غياب نوير.. مدرب ألمانيا يحدد قائد المنتخب أمام اليابان

حدد هانزي فليك، مدرب منتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، اللاعب الذي يرتدي شارة قيادة الفريق في مباراة اليابان الودية، في ظل غياب مانويل نوير.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي، إن إلكاي جوندوجان هو من سيرتدي الشارة، فيما يستمر غياب قائد المنتخب مانويل نوير بعدما تعرض لكسر في القدم، لذلك سيرتدي لاعب وسط برشلونة الإسباني شارة القيادة.

وكان جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ، ارتدى من قبل شارة القيادة، وتم ترشيح اللاعبين الاثنين لارتداء شارة القيادة من قبل فليك.

وقال جوندوجان، في المؤتمر، قبل خوض مباراته الـ68 لألمانيا "أنا شاكر للثقة في. شرف كبير لي أن أقود الفريق".

وكان جوندوجان توج بالثلاثية في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي.

ويعد المنتخب الألماني حاليا في أدنى مستوياته بعدما ودع بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في ديسمبر الماضي من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ويدخل المنتخب الألماني المباراة الودية أمام اليابان بدون تحقيق أي فوز في أربع مباريات.

ويخوض المنتخب الألماني مباريات ودية في الفترة الحالية استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الفرنسي بعدها بثلاثة أيام.