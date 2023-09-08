الاتحاد الإنجليزي يعلن تغليظ عقوبة فان دايك

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغليظ عقوبة الإيقاف على الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، بعد طرده خلال مباراة نيوكاسل يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وكان فان دايك تلقى بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي جاءت ضمن الجولة الثالثة من "بريميرليج"، بعد عرقلته مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك.

وغاب فان دايك عن مباراة أستون فيلا التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة على خلفية الطرد.

لكن بعد تغليظ العقوبة، سيضطر فان دايك للغياب أيضًا عن مباراة وولفرهامبتون ضمن الجولة الخامسة، التي تقام بعد التوقف الدولي، يوم 16 سبتمبر.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانًا اليوم الجمعة، أكد فيه أن "المدافع اعترف بأنه تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة تجاه حكم المباراة بعد طرده، وتم فرض العقوبات بعد ذلك من قبل لجنة تنظيمية مستقلة".

كما تم تغريم فان دايك مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.