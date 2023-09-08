رسميًا.. الدحيل يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

أعلن الدحيل القطري تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من أستون فيلا.

وذكر الدحيل عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن كوتينيو وقع على عقود انتقاله في حضور خليفة خميس نائب رئيس النادي.

ووقع اللاعب البرازيلي على العقد بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام قليلة .

وسبق لكوتينيو أن لعب في أندية فاسكو دا جاما في البرازيل، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان ويلعب موسما على سبيل الإعارة مع إسبانيول، ثم ينتقل إلى ليفربول حيث تألق هناك لينضم في يناير 2018 إلى صفوف برشلونة، والذي أعاره فيما بعد لبايرن ميونيخ الألماني حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020.

من ناحية أخرى يواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمباراته الأولى في بطولة كأس أريدُ أمام الشمال مساء الأحد بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبيه بعد مباراتهم أمام العربي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري القطري التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3 .

ويحتل الدحيل المركز الثالث برصيد 7 نقاط في ترتيب الدوري القطري بعد مرور 3 جولات.