البريكان في الهجوم.. مانشيني يعلن تشكيل الأخضر لمباراة كوستاريكا

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، تشكيل الفريق لمباراة كوستاريكا الودية التي تقام مساء اليوم الجمعة في مدينة نيوكاسل يونايتد.

وهذه هي أول مباراة لمانشيني مع منتخب السعودية بعد أن تولى مهمة تدريب الفريق أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية أخرى ضد نظيره الكوري الجنوبي في مدينة نيوكاسل يونايتد أيضًا يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي المباريات الودية ضمن استعدادات الأخضر لنهائيات كأس أمم آسيا التي تقام يناير المقبل في قطر.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند، وعمان، وقيرغيزستان.

ويقود فراس البريكان، المنتقل حديثًا من الفتح إلى الأهلي، هجوم المنتخب السعودي في مباراة اليوم.

تشكيل منتخب السعودية لمباراة كوستاريكا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، محمد كنو، علي هزازي.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالرحمن الغريب، فراس البريكان.