مصر تثأر من إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

ثأر منتخب مصر من نظيره الإثيوبي بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار، يناير المقبل.

ويأتي الفوز ليرد اعتبار المنتخب المصري الذي كان تعرض لخسارة مفاجئة على يد إثيوبيا بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثانية من نفس التصفيات، يونيو 2022.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في مباراة اليوم مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز المصري الحالي والتعاون السابق.

وجاء الهدف في الدقيقة 37 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس داخل منطقة الجزاء.

وغاب عن منتخب مصر في مباراة اليوم القائد محمد صلاح، نجم ليفربول، إذ فضّل المدرب روي فيتوريا إراحته بسبب ضغط المباريات مع الريدز.

ويلتقي منتخب مصر شقيقه التونسي يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة في مباراة ودية استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكذلك نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ورفع المنتخب المصري، الذي ضمن تأهله للنهائيات، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول.

بينما تجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند 4 نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.

ويحتل المنتخب الغيني، الذي تأهل كذلك للبطولة، المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، وسيلعب غدًا ضد نظيره منتخب مالاوي صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.