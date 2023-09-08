إسبانيا تفترس جورجيا بسباعية في تصفيات “يورو 2024”.. ويامال يحقق رقمًا تاريخيًا

اكتسح منتخب إسبانيا نظيره جورجيا بنتيجة 7-1 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل.

وتقدم منتخب إسبانيا في الدقيقة 22 عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يسجل سولمون كفيركفيليا لاعب منتخب جورجيا الهدف الثاني للماتادور بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 38 سجل داني أولمو الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا، فيما عاد موراتا ليضيف الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب جورجيا في تقليص الفارق بهدف سجله جيورجي شاكفيتادزي في الدقيقة 49، قبل أن يكمل موراتا ثلاثيته الشخصية "هاتريك" بتسجيل الهدف الخامس للإسبان في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 68 سجل نيكو ويليامز الهدف السادس، فيما اختتم لامين يامال مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف السابع في الدقيقة 74.

وشارك يامال بديلًا في المباراة عند الدقيقة 44 ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ المنتخب الإسباني.

ولعب يامال اليوم وعمره 16 عامًا و55 يوما، ليكسر الرقم السابق الذي كان مسجلًا باسم جافي، بعمر 17 عامًا و62 يومًا حين لعب ضد إيطاليا عام 2021.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الأولى بعد خوضه 3 مباريات، مبتعدا بفارق 6 نقاط خلف المنتخب الاسكتلندي المتصدر الذي خاض 4 مباريات، ويلعب في وقت لاحق من اليوم الجمعة مع مضيفه القبرصي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب جورجيا عند 4 نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير)، بعد خوضه 4 مباريات.