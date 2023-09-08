رئيس الاتحاد الإسباني مهدد بالحبس بعد تصرفه المثير للجدل

أعلن القضاء الإسباني اليوم الجمعة أن تهمة جنائية وجهت للويس روبياليس الموقوف عن مهام منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث وجهت له تهمة التحرش الجنسي والإكراه لدى محكمة في مدريد.

ويفترض على قاضي التحقيقات اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك أدلة تستدعي المحاكمة أم لا.

ووفقا لتقديرات الخبراء، قد يواجه روبياليس عقوبة الحبس ما بين عام واحد وأربعة أعوام في حالة إدانته بالتهمة، رغم أن الجريمة المزعومة وقعت في أستراليا.

وكان روبياليس قام بتقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو على الفم خلال الاحتفال على أرض الملعب بتتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بالفوز في النهائي على نظيره الإنجليزي 1 / صفر، في سيدني يوم 20 أغسطس الماضي.

وقال روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي، لكن اللاعبة نفت ذلك وتقدمت بشكوى جنائية يوم الثلاثاء الماضي، وبالتالي قامت سلطات الادعاء بتوجيه التهمة له اليوم.

وتعرض روبياليس للإيقاف المؤقت لمدة 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب القبلة.

ورفض روبياليس الاستقالة من منصبه ويبدي تمسكا ببراءته.