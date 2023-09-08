في اليوم العالمي لمحو الأمية.. 1871 مدرسة للتعليم المستمر بالمملكة

كشفت وزارة التعليم عن حرص الوزارة على توفير فرص التعلم لمحو الأمية من خلال إنشاء 1871 مدرسة للتعليم المستمر، وتقديم التعليم لـ69751 طالبًا وطالبةً، إلى جانب تنفيذ 5 حملات صيفية في خمس إدارات تعليمية؛ لضمان استمرارية عمليات التعلم خلال الإجازة، وذلك في (المدينة المنورة، بيشة، تبوك، القنفذة، شرورة)، استهدفت بها 4416 مستفيدًا ومستفيدة.

جاء ذلك خلال احتفاء الوزارة باليوم العالمي لمحو الأمية، بمشاركة المجتمع المدني، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "من أجل الاستدامة في عالم يمر بمرحلة انتقالية"، وذلك تعبيرًا عن التزامها بتحقيق التعليم للجميع ومحو الأمية.

وقدَّمت الوزارة من خلال قناة عين للتعليم المستمر، 720 حصة مسجلة؛ لتزويد المتعلمين بالمحتوى التعليمي المناسب لهذه المرحلة، كما أسهمت بإنشاء 295 مركزًا للأحياء المتعلمة لخدمة 54103 مستفيدين ومستفيدات، تم من خلالها تنفيذ 1154 برنامجًا تدريبيًّا لمساعدة الطلاب والطالبات على اكتساب المهارات والمعرفة.

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