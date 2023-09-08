القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر بمنطقة الجوف

ألقت الشرطة بمنطقة الجوف القبض على مواطن بمحافظة القريات؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته هواتف متنقلة وشرائح اتصال ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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