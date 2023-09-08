الدكتوراه للفريجي في المضمون الإعلامي المرئي والمسموع

حصل رياض بن ناصر الفريجي على درجة الدكتوراه عن رسالته "التخطيط الاستراتيجي للمضمون المرئي والمسموع وعلاقته بالقوى التنافسية لدى شركات الإنتاج الإعلامي السعودية" بتقدير امتياز من قسم الإذاعة والتلفزيون والفيلم بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الدراسة شملت مقابلة 50 من القيادات الإدارية

وتسلط الرسالة الضوء على تحفيز شركات الإنتاج الإعلامي السعودية نحو زيادة الاهتمام بالتخطيط للمضمون الإعلامي وتبيين علاقته بالقُوَى التنافُسية لدى هذه الشركات، في ظِل التنافُسية الشديدة، وتحوُّلات بيئة العمل الإعلامي المتغيِّرة.

شملت الدراسة الميدانية مقابلة 50 من القيادات الإدارية بشركات الإنتاج الإعلامي السعودية إضافةً إلى 400 شخص من المتعاملين مع شركات الإنتاج الإعلامي .