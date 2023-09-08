الأخضر يخسر أمام كوستاريكا في أول ظهور لمانشيني

خسر منتخب السعودية مباراته الودية أمام نظيره كوستاريكا بنتيجة 1-3 مساء اليوم الجمعة على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وهذه هي أول مباراة للأخضر تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد روبرتو مانشيني، بعد الإعلان عن توليه المهمة أغسطس الماضي.

وتأتي المباراة ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد المنتخب السعودي قبل بطولة كأس آسيا، التي تقام في قطر يناير المقبل.

ويخوض منتخب السعودية مباراة ودية أخرى ضد منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

هدفان متشابهان

تقدم منتخب كوستاريكا بهدف في الدقيقة 12 من ضربة رأس لفرانسيسكو كالفو، ثم عزز مانفريد أوجالدي تقدم الفريق بهدف مشابه في الدقيقة 32.

وهدد المنتخب الكوستاريكي مرمى نظيره السعودي في أكثر من مناسبة بعد تقدمه بهدفين، حيث كان قريبًا من تسجيل هدف ثالث.

أخطر فرص الكوستاريكيين جاءت في الدقيقة 60 حين أبعد حسان تمبكتي الكرة من على خط مرمى الأخضر.

لكن علي البليهي قلص الفارق بعد تسجيله هدفًا في الدقيقة 68 من متابعة لركلة ركنية وسط ارتباك دفاعي كوستاريكي.

مباراة ودية دولية: الأخضر السعودي 🇸🇦 يخسر وديته الأولى في مدينة نيوكاسل أمام كوستاريكا 🇨🇷 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد - شاهد أهداف اللقاء ⚽️#السعودية_كوستاريكا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/mTviE9E2eg — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) September 8, 2023

وقبل النهاية بدقيقة واحدة، أضاف البديل راندال ليال الهدف الثالث من تسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للشباك، مستغلًا خطأ في التمرير من حسان تمبكتي، لينهي آمال الأخضر في العودة بالنتيجة.