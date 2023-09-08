بمشاركة رونالدو.. البرتغال تهزم سلوفاكيا وتحافظ على الصدارة

حافظ منتخب البرتغال على صدارة مجموعته في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بفوزه على مضيفه سلوفاكيا بنتيجة 1-0،الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

وشارك كريستيانو رونالدو، قائد النصر ومنتخب البرتغال، في المباراة، لكنه لم يضع بصمته التهديفية.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة العاشرة، بفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز منتخب لوكسمبورج على ضيفه منتخب أيسلندا بنتيجة 3-1.

وسجل ماكسيم شانوت الهدف الأول لمنتخب لوكسمبورج من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف إيفاندو بورخيس الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما سجل أرنار هارالدسون هدف أيسلندا الوحيد في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل دانيل سيناني هدف لوكسمبورج الثالث.

ورفع منتخب لوكسمبورج رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

كما انتصر منتخب البوسنة والهرسك على ضيفه منتخب ليختنشتاين بنتيجة 2-1.

وسجل إدين دزيكو الهدف الأول للبوسنة في الدقيقة الثالثة، فيما تكفل سيمون ليشنجر لاعب ليختنشتاين بتسجيل الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21 سجل ساندرو فولفينجر هدف ليختنشتاين الوحيد.

ورفع منتخب البوسنة رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، بينما يتذيل منتخب ليختنشتاين الترتيب بدون رصيد من النقاط.